Бревенчатая усадьба с чучелами животных выставлена на продажу в Кемерове за 10 млн рублей

Из информации в объявлении, опубликованном в Сети, следует, что двухэтажное здание площадью 160 квадратных метра на земельном участке в 10 соток расположено в Заводском районе города Кемерово на улице Плодопитомник. Отмечается, что дом выполнен из экологически чистых материалов.

Нынешний собственник сообщил, что коттедж имеет три спальни, кухню-столовую, холл, два санузла, а также на территории с домом расположена баня, обустроена беседка и гараж на три автомобильных места.

Объект продается с мебелью, изготовленной под эксклюзивный дизайн интерьера. Также на фотографиях можно заметить, что в помещении находятся чучела диких животных. Коттедж выставлен на продажу за 10 миллионов рублей.