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Бревенчатая усадьба с чучелами животных выставлена на продажу в Кемерове за 10 млн рублей

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Двухэтажный коттедж с собственным гаражом на три автомобиля выставлен на продажу в кузбасской столице. Продавец рассказал, что дом выполнен из экологического материала, а точнее дерева.

Из информации в объявлении, опубликованном в Сети, следует, что двухэтажное здание площадью 160 квадратных метра на земельном участке в 10 соток расположено в Заводском районе города Кемерово на улице Плодопитомник. Отмечается, что дом выполнен из экологически чистых материалов.


Нынешний собственник сообщил, что коттедж имеет три спальни, кухню-столовую, холл, два санузла, а также на территории с домом расположена баня, обустроена беседка и гараж на три автомобильных места.


Объект продается с мебелью, изготовленной под эксклюзивный дизайн интерьера. Также на фотографиях можно заметить, что в помещении находятся чучела диких животных. Коттедж выставлен на продажу за 10 миллионов рублей.

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