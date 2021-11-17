Брелоки с QR-кодами становятся популярнее в Кузбассе

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Жители Кемеровской области получили доступ к простому решению проблемы доступности своего QR-кода о вакцинации от коронавируса.

Введение системы QR-кодов о вакцинации против COVID-19 стало одной из главных тем для обсуждения на территории не только Кузбасса, но и всей страны. Ряд общественных мест оказался недоступен для граждан, не поставивших прививку от опасного вируса. При этом и вакцинированные кузбассовцы сталкиваются с проблемами: заветный QR-код часто находится в телефоне, который может разрядиться или потерять доступ в Сеть. Предложить для привитых граждан простое и комфортное решение смогла РГ "ВСЁ про ВСЁ".


Теперь QR-код о вакцинации будет у вас под рукой, и вы не потратите лишнее время при посещении своих любимых мест, будь то театр или спортивный зал. РГ соединила современные технологии с уже привычным для всех брелоком, который можно закрепить на ключах или сумке. Подобный аксессуар можно беспрепятственно взять с собой куда угодно и предъявлять при проверке.


Стильный брелок сможет стать вашим незаменимым спутником до окончания действия QR-кода. Рекомендуем поторопиться, ведь спрос на новый аксессуар постоянно растет. Успейте стать обладателем девайса, который облегчит для вас посещение общественных мест и мероприятий.


Приобрести аксессуар можно в нашем офисе за 149 рублей.


Мы ждем Вас в нашем офисе по адресу:
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33-а
Телефон: +7 (3842) 75-55-55
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