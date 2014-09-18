Брэд Питт в танке и сай-фай от Нолана: десять осенних кинопремьер

Этот фантастический триллер – первое серьёзное творение Уэса Болла, – режиссёра, который раньше пробовал себя только в коротком метре. В качестве своего дебюта Болл решил экранизировать одноимённый роман Джеймса Дашнера – американского автора, пишущего подростковое фэнтази.

Главный герой оказывается среди нескольких десятков подростков. Кто он и откуда – мужчина не помнит. Вокруг – высоченные стены, образующие лабиринт, и все эти подростки живут в самом его центре, в месте под названием "Приют". Каждый месяц сюда прибывает новенький и становится частью этой коммуны. Цель одна – выжить, поэтому казавшаяся аллюзия на "Повелителя мух" Голдинга рассыпается на глазах, ведь все герои здесь – единый слаженный организм. Они пытаются найти выход из лабиринта, но всё круто меняется (как это обычно и бывает, собственно), когда вместо очередного парня к ним прибывает девушка, которая находится в коме.

Фильм не обещает ничего суперкрутого, но выглядит так, будто о потраченных на него двух часах жизни сильно жалеть не придётся. Хотя и пересматривать его тоже вряд ли захочется. Да это и не нужно: Дэшнер постарался и написал аж четыре книги в этой серии, поэтому "Бегущий в лабиринте", подсказывает моё сердце, останется с нами ещё надолго, вне зависимости от успешности его проката.