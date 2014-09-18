Брэд Питт в танке и сай-фай от Нолана: десять осенних кинопремьер

То, что актуально в любое время года и что вообще не требует каких-либо усилий, – сиди да смотри. Как вы догадались, речь идёт о фильмах. Каждый четверг в мировой прокат выходит много всего, но далеко не всё из этого стоит смотреть. Поэтому мы выбрали самые громкие и интересные премьеры осени, которые, по нашему скромному мнению, стоит увидеть. Если не все, то хотя бы часть.
Бегущий в лабиринте/The Maze Runner
Этот фантастический триллер – первое серьёзное творение Уэса Болла, – режиссёра, который раньше пробовал себя только в коротком метре. В качестве своего дебюта Болл решил экранизировать одноимённый роман Джеймса Дашнера – американского автора, пишущего подростковое фэнтази.
Главный герой оказывается среди нескольких десятков подростков. Кто он и откуда – мужчина не помнит. Вокруг – высоченные стены, образующие лабиринт, и все эти подростки живут в самом его центре, в месте под названием "Приют". Каждый месяц сюда прибывает новенький и становится частью этой коммуны. Цель одна – выжить, поэтому казавшаяся аллюзия на "Повелителя мух" Голдинга рассыпается на глазах, ведь все герои здесь – единый слаженный организм. Они пытаются найти выход из лабиринта, но всё круто меняется (как это обычно и бывает, собственно), когда вместо очередного парня к ним прибывает девушка, которая находится в коме.
Фильм не обещает ничего суперкрутого, но выглядит так, будто о потраченных на него двух часах жизни сильно жалеть не придётся. Хотя и пересматривать его тоже вряд ли захочется. Да это и не нужно: Дэшнер постарался и написал аж четыре книги в этой серии, поэтому "Бегущий в лабиринте", подсказывает моё сердце, останется с нами ещё надолго, вне зависимости от успешности его проката.
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Я – начало/I Origins
Майк Кэхилл уже успел снискать себе режиссёрскую славу первым художественным фильмом "Другая земля". Неидеальным, с шероховатостями, но, тем не менее, тепло воспринятым среди поклонников кино и, в частности, "Меланхолии" фон Триера.
"Я – начало" лишь подтверждает, что конёк Кэхилла – сай-фай, да не в чистом виде, а романтический, ведь в его лентах научная фантастика тесно переплетается с такими жанрами, как драма и мелодрама. Последнее время этот новый гибрид набирает всё большую популярность – вспомнить хотя бы "Превосходство" Пфистера, на который наши корреспонденты даже писали рецензию, или "Она" Джонса, с которой, кстати, этот фильм уже почему-то ассоциируется ещё до мировой премьеры. Главному герою, которого сыграл Майкл Питт, не хватает только стильных усов…
Описание к фильму – крайне скромное. Оно рассказывает о двух молекулярных биологах, которые делают колоссальное открытие, способное коренным образом повлиять на всё человечество. В центре сюжета лежит известное выражение "глаза – зеркало души", вокруг которого и крутятся все происходящие события (и, надо полагать, открытие). Сюжет, конечно, обещает быть сильным и интересным, но другие составляющие (внутренняя драма героев, их отношения между собой) не отходят на второй план, а задают чуть ли не основной лейтмотив киноленты.
Кстати, вкупе со звездой "Мечтателей" и сериала "Подпольная империя", одну из главных ролей сыграл Стивен Ян, поэтому поклонники "Ходячих мертвецов" должны остаться довольны.
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Исчезнувшая/Gone Girl
Дэвид Финчер, уже четыре раза угодивший в топ-250 "Кинопоиска" и столько же – в топ imdb ("Семь", "Игра", "Бойцовский клуб", "Загадочная история Бенджамина Баттона"), похоже, претендует на юбилейное, пятое, попадание.
В новом триллере "Исчезнувшая", снятом по одноимённому роману писательницы Гиллиан Флинн, есть всё, за что мы так любим фильмы Финчера: заковыристый сюжет, неожиданные повороты, рефлексия и копание в себе, а главное – совершенно внезапная развязка.
Главный герой и его жена готовятся праздновать юбилей совместной жизни, как вдруг – внезапно – супруга куда-то пропадает. В доме – разруха, на стенах – плохо затёртые следы крови, зато есть куча подсказок и "ключей", благодаря уму и сообразительности благоверной. Игра, которую супруги проводили ежегодно – "охота за сокровищами", – вдруг стала той ниточкой, на которой держится чья-то жизнь, и от её исхода зависит не только семейное благополучие героев, но и их дальнейшая судьба. Однако в процессе поисков муж становится главным подозреваемым, да он и сам узнаёт не самые приятные тайны, которые лучше бы не знать никогда.
На роль протагониста сразу утвердили "будущего Бэтмэна" – Бена Аффлека, а вот на роль его супруги рассматривались многие именитые актрисы – это и Натали Портман, и Шарлиз Терон, и Оливия Уайлд. В итоге Финчер отдал предпочтение Розамунд Пайк – героине "Гордости и предубеждения". В общем, к этому делу он подошёл ответственно, а значит, будем надеяться, что и всё остальное проработано до мелочей.
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Оставленные/Left Behind
Можно сказать, что это чуть ли не дебют Вика Армстронга, потому что за последние лет двадцать он не снял ничего серьёзного. Да и вряд ли вообще кто-то вспомнит, что он снимал до этого. Оно и понятно, ведь он – каскадёр, который дублировал Арнольда Шварценеггера и Харрисона Форда, поэтому ему было не до посиделок в режиссёрском кресле. Но годы берут своё, и теперь Армстронг решил удивить нас не трюками, а своим первым фильмом.
Армстронг сразу замахнулся на святое – взял в оборот библейский мотив про конец света и людей, которые остались на земле нашей бренной, после того как на небо вознеслись все святые. Однако этой темой никого не удивишь: есть уже куча книг и несколько фильмов, в которых знакомая история каждый раз рассказывается по-новому.
Фильм повествует о лётчике Рэйфорде Стиле (Николас Кейдж), у которого во время рейса из салона самолёта исчезли некоторые пассажиры. Спустя время случай повторяется, но уже не с ним. По всей планете прокатывается серия таких загадочных исчезновений, и людей охватывает паника. Что это – проклятие и благодать?
Фильм "Оставленные" обещает быть серьёзным. Пока неясно, пойдёт ли ему это на пользу, ведь сериал с одноимённым названием и схожим сюжетом, вышедший на HBO совсем недавно, восприняли достаточно холодно – в частности, из-за этой его черты.
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Дракула/Dracula Untold
Кажется, что только ленивый не снимал фильм про Дракулу: со времени появления кинематографа о нём выпустили более тридцати кинокартин, которые оригинальностью особо не блистали и друг от друга мало чем отличались. Бедный Влад Цепеш с осиновым колом в груди наверняка уже в гробу устал вертеться, – а что поделать, терпи, раз ты самый известный вампир современной поп-культуры.
На этот раз свои силы в переложении классической истории Брэма Стокера на новый лад решил попробовать до этого неизвестный Гари Шор. Справедливости ради стоит отметить, что упор здесь сделан не на вампирскую сущность Дракулы, а на историю о том, как тот стал вампиром.
Новая перезагрузка франшизы обещает рассказать нам о князе Владе Цепеше, который пока ещё не стал известен как "Дракула", но уже близок к этому. Он обладал огромными силой и могуществом, и никто не мог сокрушить его, пока не объявился новый враг, с коварством которого Цепешу не удалось совладать. Тогда-то он и решился поменять свою душу на нечеловеческую силу, впоследствии трансформировавшись в того, кем и остался до конца своих дней.
На главную роль взяли Люка Эванса, который, в принципе, для неё подходит внешне и который хорошо зарекомендовал себя в триллере "Ворон" и в фильме про хоббитов. Здесь же мы увидим Тайвина Ланнистера, а вот остальные актёры пока ещё не примелькались на большом экране.
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Судья/The Judge
Эта осень – практически время дебютов. Свой первый серьёзный фильм снял и Дэвид Добкин, который не новичок в кинематографе, но которого вспомнят разве что по "Шанхайским рыцарям" с Джеки Чаном. На этот раз он замахнулся гораздо серьёзнее: пригласил гения, миллиардера, плэйбоя и филантропа – Роберта Дауни-младшего, и восходящую звезду сериала "Мотель Бейтсов" по Роберту Блоху – Веру Фармигу. Сюда же затесался и Билли Боб Торнтон, последнее время примелькавшийся в "Фарго".
Герой фильма – успешный адвокат, который приезжает в родной провинциальный городок на похороны матери. Там же и выяснятся, что главный подозреваемый – его отец, городской судья, который страдает болезнью Альцгеймера. Однако всё не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому наш протагонист решает остаться в городке, чтобы докопаться до истины. Ведь она, по умолчанию, где-то рядом. Попутно он, наконец-то, узнаёт своих родственников, с которыми раньше никогда толком и не общался.
Несмотря на заявленный жанр "драма", фильм обещает и вполне забавные моменты, чтобы разбавить всю серьёзность происходящего и как-то расслабить зрителя. Ведь хронометраж у него не самый маленький – почти два с половиной часа.
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Страховщик/Autómata
Слоган фильма гласит – "Знал только он". Собственно, так можно сказать и про сам фильм, о котором будто бы знал только режиссёр Габе Ибаньес. До того как в интернете появился его трейлер, никто о нём вообще не задумывался, а теперь – повышенное внимание. И не менее большие надежды, что этот фильм станет чуть ли не самой громкой премьерой осени.
Недалёкое будущее – 2044 год. Андроиды теперь – не только операционная система на смартфонах, но и вполне себе обычные жители нашей планеты, которые мирно сосуществуют с людьми. Их производит единственная компания, которая параллельно следит за тем, чтобы роботы приносили только пользу, но ни в коем случае не вредили людям. Но, что ожидаемо, там, где есть искусственный интеллект, способный заменить человека, высока вероятность, что он попробует это сделать или будет использован во вред, – этому нас научили кучи сай-фай-фильмов и книг. Главный герой кинокартины – страховой агент компании Жак Вокан. Он занимается случаями, в которых андроиды ведут себя нетипично, и в процессе выясняет страшную тайну: оказывается, они созданы не чтобы помогать людям, а чтобы истребить весь их род.
В общем, пока роботы шлют подальше Азимова и его законы, нестареющий и лысый Бандерас снова будет спасать неблагодарное человечество. Давно пора – хватит уже в рекламе жевательных резинок сниматься.
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Ярость/Fury
Дэвид Эйр подошёл к съёмкам этого фильма решительно: несмотря на то, что в фильме о Второй мировой войне он вознамерился показать сторону, которой обычно никто не уделяет должного внимания. В кино редко показывают танковые сражения: как правило, они проходят фоном, поэтому в центре его картины – танк Sherman и его экипаж из пяти человек.
Конец Второй мировой – апрель 1945 года. Вроде бы исход войны уже предрешён, но солдаты Третьего рейха ещё оказывают сопротивление – яростно и остервенело. Экипаж танка под командованием сержанта по прозвищу "Отец войны" планирует операцию, которая должна раз и навсегда покончить с нацистской Германией. Однако всё идёт не так гладко, как хотелось бы, и они вступают в неравный бой с превосходящими силами противника.
Наверняка поклонники игры World of Tanks будут довольны: кино обещает быть насыщенным подробностями из жизни танкистов. То, что в этой среде кинокартину примут тепло, не вызывает сомнений, ведь разработчик игры – белорусская компания Wargaming – одной из первых приняла участие в его продвижении: видео фильма показали на стенде World of Tanks ещё на E3-2014.
Главная роль досталась Брэду Питту, и для него это – уже второй подобный опыт. В 2009 году он снялся в тарантиновских "Бесславных ублюдках", где события разворачивались в то же время и где он командовал небольшой группой солдат. Если "Ярость" будет хотя бы на половину крута, как и "Ублюдки", то этот фильм точно из разряда must-see.
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Интерстеллар/Interstellar
Режиссёр, фильмы которого либо любят, либо ненавидят, Кристофер Нолан этой осенью выпустит, пожалуй, самый ожидаемый фильм уходящего года. Сценарий киноленты писал брат Нолана, Джонатан, изначально для Стивена Спилберга, который планировал растянуть съёмки фильма на несколько лет, как он и любит это обычно делать. Однако, когда его место занял Кристофер Нолан, процесс пошёл быстрее, и произошли кое-какие изменения, – в частности, на главную роль утвердили Мэттью МакКонахи, особенно полюбившегося зрителям за роль в сериале "Настоящий детектив". Но на решение Нолана повлияла другая роль актёра – в фильме "Мад".
В основе сюжета лежат реальные научные работы физика-теоретика Кипа Торна, которые, тем не менее, в кино приобретают фантастический характер. Лента повествует о группе учёных-исследователей, обнаружившей пространственно-временной тоннель, который они используют, чтобы обойти ограничения полёта человека в космосе. Но выясняется, что в будущем человечеству грозит всемирный голод, поэтому, используя червоточину во времени, герои намереваются каким-то образом его спасти.
Трейлер фильма выглядит многообещающе и красиво – на уровне "Гравитации", а может, даже и выше, поэтому определённо на сам фильм стоит сходить в кинотеатр. Желательно, конечно, в IMAX, но, за неимением у нас оного, и обычный пойдёт.
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I/The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
Заключительную часть подростковой франшизы, как и Гарри Поттера, разбили на две части с разницей в год. С каждым новым фильмом сюжет "Голодных игр" становится всё мрачнее и серьёзнее, а режиссёр Френсис Лоуренс всё более тщательно подходит к съёмкам. Так и сейчас – несмотря на схожий с книгой сюжет, фильм получается гораздо взрослее и драматичнее.
На этот раз действия разворачиваются вокруг Тринадцатого дистрикта, который некогда инициировал восстание против Капитолия. Теперь он развязал открытую войну, в которой новое восстание возглавляет Китнесс – последний символ сопротивления. Для того чтобы выжить и спасти близких ей людей, потребуется гораздо больше умений, чем на арене, поэтому ей придётся стать сильнее и умнее.
Актёрский состав продолжает пополняться именитыми личностями: например, в этих двух частях участие приняла Джулианна Мур, которую на этот шаг уговорили её дети, фанатеющие от оригинальной трилогии книг "Голодные игры".
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