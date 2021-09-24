Браконьер застрелил в кузбасском лесу лося

Накануне в Беловском районе убили сохатого. Инспекторы узнали об этом и выехали на место вместе с полицейскими. Там был задержан браконьер.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса «Незаконная охота». Причиненный ущерб животному миру Кузбасса составил 240 тысяч рублей, - сказал глава департамента лесного комплекса Евгений Бойко.

Данная статья предполагает штраф до миллиона рублей или срок в колонии до пяти лет.

В департаменте напомнили, что сезон охоты на лосей будет открыт только 1 октября.