Браконьер застрелил в кузбасском лесу лося

0

В Кузбассе поймали злоумышленника, который неделю не дотерпел до начала охотничьего сезона. Теперь мужчине грозит миллионный штраф.

Накануне в Беловском районе убили сохатого. Инспекторы узнали об этом и выехали на место вместе с полицейскими. Там был задержан браконьер.


- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса «Незаконная охота». Причиненный ущерб животному миру Кузбасса составил 240 тысяч рублей, - сказал глава департамента лесного комплекса Евгений Бойко.


Данная статья предполагает штраф до миллиона рублей или срок в колонии до пяти лет.


В департаменте напомнили, что сезон охоты на лосей будет открыт только 1 октября.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29303

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined