Браконьер в Новокузнецке лишил жизни беременную лосиху

Из материалов дела следует, что в марте этого года браконьер разъезжал по лесу на снегоходе в период, когда охота была запрещена. Когда мужчина увидел лосей, то начал преследовать животных

и в ходе погони подстрелил увязшую в снежном сугробе самку.

После расправы он попросил знакомого помочь в вывозе туши.

– При разделке он обнаружил, что самка лося была беременна. Ущерб, причиненный Департаменту по охране объектов животного мира Кузбасса, составил 400 000 рублей, что является особо крупным размером, – пояснили в ГУ МВД Кузбасса.

О злодеянии узнали стражи закона. В результате 35-летний житель Новокузнецка попал под статью по ч. 2 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Кроме того, при осмотре его гаража сотрудники полиции нашли и изъяли патроны калибра 5,6 мм, разрешения на хранение и перевозку которых фигурант не имел. За это его привлекли к еще одной статье по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов".

В ходе следствия обвиняемый вину признал и частично возместил причиненный ущерб. Суд назначил нарушителю 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.