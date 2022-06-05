"Боятся засыпать": прошедшая через несколько этажей трещина взволновала кемеровчан

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В одном из общежитий кузбасской столицы возникла трещина, которая испугала жильцов.

Сообщение о проблеме кемеровчане разместили в одном из пабликов "ВКонтакте". Горожане рассказали, что в общежитии, расположенном в здании №10 по улице Ногинской, появилась внушительная трещина, якобы протянувшаяся на несколько этажей.

– Дом треснул буквально по швам. <...> Огромная трещина идет с девятого по шестой этаж. Ночью жители общежития боятся засыпать, – сообщили горожане.

Также кемеровчане прикрепили к посту снимки, на которых действительно видна трещина, проходящая по стене подъезда. Однако определить ее масштаб по фотографиям не представляется возможным.


Пользователи Сети посоветовали жильцам здания обратиться за помощью в жилищную инспекцию.

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