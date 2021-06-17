Борцы с огнем раскрыли подробности пожара в здании у кемеровского бизнес-центра

0
Фото:  

Огонь в двухэтажном объекте, который расположен неподалеку от гостиницы "Кузбасс" и бизнес-центра, потушен. Специалисты поделились подробностями инцидента.

Возгорание в здании двухэтажного завода на улице 50 лет Октября в кузбасской столице удалось ликвидировать с помощью усилий пожарников и семи автоцистерн. Об этом сообщили в ведомстве борцов с огнем.


Из предварительных данных следует, что пламя в кабинете на верхнем этаже охватило 600 квадратных метров. В настоящий момент специалисты устанавливают причину произошедшего. О пострадавших информации не поступало.


Ранее редакция Avokado сообщала, что пожар около бизнес-центра в Кемерове попал на камеру очевидцев. Немного погодя журналисту издания рассказали, сколько сил было брошено на ликвидацию пожара.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26103

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined