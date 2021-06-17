Борцы с огнем раскрыли подробности пожара в здании у кемеровского бизнес-центра

Возгорание в здании двухэтажного завода на улице 50 лет Октября в кузбасской столице удалось ликвидировать с помощью усилий пожарников и семи автоцистерн. Об этом сообщили в ведомстве борцов с огнем.

Из предварительных данных следует, что пламя в кабинете на верхнем этаже охватило 600 квадратных метров. В настоящий момент специалисты устанавливают причину произошедшего. О пострадавших информации не поступало.

Ранее редакция Avokado сообщала, что пожар около бизнес-центра в Кемерове попал на камеру очевидцев. Немного погодя журналисту издания рассказали, сколько сил было брошено на ликвидацию пожара.