Бородатый мужчина в тапках пропал без вести в Кузбассе

Фоминых Юрий Николаевич 1973 года рождения пропал без вести в селе Елыкаево Кемеровского района. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 30 августа текущего года и не вернулся. На сегодняшний день его местонахождение остается неустановленным.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров. Кузбассовец носит бороду и усы. Телосложение нормальное, волосы темно-русые с проседью, глаза карие. Был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку, серые штаны и тапки, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кузбассовце, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски кемеровчанина в синей куртке.