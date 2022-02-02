Бородатый мужчина с зелеными глазами пропал без вести в Кузбассе

Согласно ориентировке поискового отряда "Лиза Алерт", Шарафутдинов Наиль Хусаинович 1962 года житель села Нижегородка Ижморского района. С 6 января 2022 года местонахождение кузбассовца неизвестно.
Рост пропавшего составляет 170 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы седые, глаза зеленые. Носит бороду. Был одет в темно-синюю куртку, зеленые штаны камуфляжной расцветки, зеленые сапоги.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"
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