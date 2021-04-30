Борьба за золото: бойцы со всей России сразились за чемпионский титул по тайскому боксу в Кемерове

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Лучшие тайбоксеры России прибыли в Кузбасс, чтобы доказать высокий уровень своего профессионального мастерства в борьбе за титул чемпиона страны по тайскому боксу. Накануне свои навыки уже продемонстрировали представительницы слабого пола. В этот раз за золотые медали поборолись мужчины.

Состязание спортсменов прошли в Кемерове в пятницу, 30 апреля. В этот день боксеры схлестнулись на ринге областной столицы Кузбасса, чтобы выяснить, кто достоин главных медалей.


Команде Кемеровской области удалось занять первое место в общекомандном зачете. Результата кузбасские спортсмены смогли достичь, завоевав 6 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.


Спортивное мероприятие посетил фотограф Андрей Зонин. На месте он подготовил фоторепортаж, на котором запечатлел противостояние боксеров.

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