"Большой удар": пожар уничтожил имущество кузбасских предпринимателей

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Власти одного из городов Кемеровской области рассказали, чем обернулся для местных жителей инцидент на центральном рынке.

Накануне мэр Гурьевска Станислав Черданцев выложил пост в социальной сети, в котором он сообщил о серьезных потерях, которые понесли арендаторы Сельского рынка. Напомним, что на данной торговой точке 10 декабря этого года случился серьезный пожар.

‒ Предприниматели при пожаре потеряли абсолютно весь товар, это большой удар по благосостоянию каждой семьи, ‒ рассказал Станислав Черданцев на своей странице в Instagram.

Градоначальник отметил, что администрация округа будет рассматривать возможности помощи пострадавшим. В понедельник, 13 декабря, с ними пройдет еще одна встреча.


Причина пожара пока не установлена.

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