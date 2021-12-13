Накануне мэр Гурьевска Станислав Черданцев выложил пост в социальной сети, в котором он сообщил о серьезных потерях, которые понесли арендаторы Сельского рынка. Напомним, что на данной торговой точке 10 декабря этого года случился серьезный пожар.

‒ Предприниматели при пожаре потеряли абсолютно весь товар, это большой удар по благосостоянию каждой семьи, ‒ рассказал Станислав Черданцев на своей странице в Instagram.

Градоначальник отметил, что администрация округа будет рассматривать возможности помощи пострадавшим. В понедельник, 13 декабря, с ними пройдет еще одна встреча.

Причина пожара пока не установлена.