Большинство выпускников-высокобальников покинули Кузбасс после окончания школы

Согласно информации министра науки и высшего образования Кузбасса Ирины Ганиевой, большая часть выпускников школ, получивших высокие баллы на едином государственном экзамене, переехала в другие регионы.
– В прошлом году из 120 таких учеников порядка 80 процентов покинули Кузбасс, – рассказала чиновница корреспонденту VSE42.Ru.
Ирина Ганиева также подчеркнула, что выпускники с менее выдающимися результатами ЕГЭ также уехали из региона в достаточно большом количестве. Однако точных цифр министр называть не стала.
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