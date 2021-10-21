«Большие гастроли» Северского театра для детей и юношества состоятся в Кемерове

В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» на сцене Кемеровского Театра для детей и молодёжи (ул.Арочная, 37) пройдут показы спектаклей:
- «Три К» 6+ Синтетическая клоунада (шуточное представление) по мотивам пьесы Михаила Супонина «Конкурс клоунской красоты». Этот спектакль откроет для маленьких зрителей загадочный и шуточный мир клоунов, где смешные и трогательные персонажи учатся дружить и помогать друг другу.
- «Утиная охота» 16+ по пьесе Александра Вампилова. «Охота пуще неволи…Так хочется изменить свою жизнь, наполнить яркими красками, прожить каждый эпизод азартно и взахлеб. Получилось ли это у главного героя Зилова? Смотрите и делайте выводы сами.»
- «За пределы джунглей» 16+ по пьесе Ильи Члаки "Болотная история". Нетривиальная молодёжная истории о том, как человек может обрести своё счастье, однажды посмотрев на окружающий мир другими глазами, выйдя за рамки привычного образа жизни.
- «Дочь золотого змея» 6+ Михаил Супонин Сказ про охотника Айлыпа и его невесту. Спектакль о сказочных приключениях и сказочной любви.
- «Таинственный гиппопотам» 0+ Спектакль для самых маленьких, в котором зрители поймут, что для счастья, очень важно уметь понимать и беречь то, что тебя окружает — друзей, дом, родные джунгли…
– Всероссийский гастрольно-концертный план мы начали активно готовить еще в прошлом году, – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. – РОСКОНЦЕРТ» получил свыше 500 заявок от государственных организаций на поддержку гастрольно-концертной деятельности. Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет год от года. Программа «Большие гастроли для детей и молодёжи» стартовала в 2017 году. С тех пор она объединила десятки и сотни детских и юношеских театров по всей стране, став пространством для общения и творчества. В наступившем сезоне зрителей увлекут новые режиссерские идеи и актерские работы, оригинальные костюмы и декорации. Все эти незабываемые эмоции можно будет разделить всей семьей! Мы делаем еще один важный шаг – начинаем оказывать серьезную поддержку в гастролях частным театрам. Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца. По сути, начиная с реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2021 году, мы с уверенностью можем утверждать, что Министерством культуры России воссоздается одно из главных достижений прошлого – единая гастрольная система страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России.
Пресс-подходы — перед началом каждого спектакля
Для аккредитации: Тесля Анна Борисовна 8(3842) 36 80 62, kemteatr@ mail.ru
Справка:
Всероссийский гастрольно-концертный план – «Большие гастроли»
Программа «Большие гастроли» призвана формировать и объединять общее культурное пространство России, расширять рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории всей страны.
Благодаря «Большим гастролям» зрители имеют возможность познакомиться с лучшими достижениями российских театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, а также с участием выдающихся представителей театрального искусства. Спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской.
Проект открыт для сотрудничества всего профессионального театрального сообщества во всех регионах страны.
Программа «Большие гастроли» реализуется в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры РФ.
ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ РОСКОНЦЕРТ»
ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ», являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР – «Союзконцерта», ведет свою историю с 1967 года.
ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и обменные Дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль спорта и культуры народов Северного Кавказа, фестиваль «Балтийские дебюты», Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль искусств «Балтийские сезоны», День славянской письменности и культуры, фестиваль «Территория мира – Территория музыки» и мн. др.
С 2020 года «РОСКОНЦЕРТ» – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные проекты, как программа «Большие гастроли» и «Мы – Россия».
Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации.
Программа «Большие гастроли»:
большиегастроли.рф
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