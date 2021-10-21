«Большие гастроли» Северского театра для детей и юношества состоятся в Кемерове

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Всероссийский гастрольно-концертный план – «Большие гастроли»

Программа «Большие гастроли» призвана формировать и объединять общее культурное пространство России, расширять рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории всей страны.

Благодаря «Большим гастролям» зрители имеют возможность познакомиться с лучшими достижениями российских театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, а также с участием выдающихся представителей театрального искусства. Спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской.

Проект открыт для сотрудничества всего профессионального театрального сообщества во всех регионах страны.

Программа «Большие гастроли» реализуется в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры РФ.

ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ РОСКОНЦЕРТ»

ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ», являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР – «Союзконцерта», ведет свою историю с 1967 года.

ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и обменные Дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль спорта и культуры народов Северного Кавказа, фестиваль «Балтийские дебюты», Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль искусств «Балтийские сезоны», День славянской письменности и культуры, фестиваль «Территория мира – Территория музыки» и мн. др.

С 2020 года «РОСКОНЦЕРТ» – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные проекты, как программа «Большие гастроли» и «Мы – Россия».

Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации.

Программа «Большие гастроли»:

большиегастроли. рф

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