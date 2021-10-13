Большие гастроли пройдут в кузбасском театре драмы

С 28 по 31 октября в рамках обменных гастролей на Большой сцене Театра драмы Кузбасса встречаем Академический русский театр драмы им. Г. Константинова (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл).

28 октября – спектакль-комедия «Корсиканка» по пьесе И. Губача. Это яркая, страстная, ироничная история о последней любви великого императора Наполеона, упавшего с вершины власти.

29 октября – спектакль «Сотворившая чудо» по пьесе У. Гибсона. Это реальная история о слепоглухонемой девочке Элен Келлер и ее учительнице Анни Сюлливан.

30 октября – спектакль «Бабье лето» по пьесе А. Менчелла. Смешная и трогательная история трех женщин, живущих в Нью-Йорке.

31 октября – спектакль-комедия «Аферисты» по пьесе А. Островского. Криминальный детектив, который не потерял своей остроты и актуальности.

29, 30 и 31 октября – музыкальная сказка «День рождения кота Леопольда». В этом спектакле вы встретитесь с хорошо известными по мультфильмам и сказкам героями.

Если вы счастливый обладатель "Пушкинской карты" – это прекрасная возможность ее использовать.

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте