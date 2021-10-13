Большие гастроли пройдут в кузбасском театре драмы

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В конце октября на сцене Театра драмы Кузбасса - спектакли в исполнении артистов Академического русского театра драмы им. Г. Константинова.

С 28 по 31 октября в рамках обменных гастролей на Большой сцене Театра драмы Кузбасса встречаем Академический русский театр драмы им. Г. Константинова (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл).


28 октября – спектакль-комедия «Корсиканка» по пьесе И. Губача. Это яркая, страстная, ироничная история о последней любви великого императора Наполеона, упавшего с вершины власти.


29 октября – спектакль «Сотворившая чудо» по пьесе У. Гибсона. Это реальная история о слепоглухонемой девочке Элен Келлер и ее учительнице Анни Сюлливан.


30 октября – спектакль «Бабье лето» по пьесе А. Менчелла. Смешная и трогательная история трех женщин, живущих в Нью-Йорке.


31 октября – спектакль-комедия «Аферисты» по пьесе А. Островского. Криминальный детектив, который не потерял своей остроты и актуальности.


29, 30 и 31 октября – музыкальная сказка «День рождения кота Леопольда». В этом спектакле вы встретитесь с хорошо известными по мультфильмам и сказкам героями.


Если вы счастливый обладатель "Пушкинской карты" – это прекрасная возможность ее использовать.


Приобрести билеты можно в кассе и на сайте
театра kemdrama.ru
Да!
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