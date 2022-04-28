Большие черный тараканы заполонили многоквартирный дом в Кемерове

Жители столицы Кузбасса пожаловались на "кошмар", который наблюдается в доме №42 на улице Рукавишникова. Судя по опубликованным в Сети кадрам, жилище облюбовали большие черные тараканы. Со слов автора сообщения, величина членистоногих равна размеру двух фаланг пальцев взрослого человека, а вызывают тревогу они у местных граждан тем, что спокойно разгуливают по подъезду, квартирам.

– К утру открываешь глаза, а над тобой это существо, инфаркт близок, – следует из текста.

Рассказчик призвал РЭУ и СЭС не игнорировать проблему, а разобраться с усатыми "жильцами"