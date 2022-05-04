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Большегруз выронил бетонные плиты на оживленную дорогу в Новокузнецке

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Фото:  

В южной столице Кузбасса перевозивший бетонные плиты большегруз обронил свой груз посреди дороги, что едва не стало причиной ДТП.

Информация об инциденте появилась на просторах Сети. Очевидцы отметили, что фотографии были сделаны на проезжей части в Новокузнецке, где большегруз, перевозивший в своем кузове изделия из бетона, выронил их на оживленную дорогу.


Судя по кадрам, плиты от удара с асфальтированным покрытием получили повреждения. При этом движение по участку оказалась существенно затруднено, поскольку препятствие частично перекрыло дорогу. Предполагается, что речь идет о пересечении улиц Магнитогорская и Мурманская.


В комментариях к публикации интернет-пользователи обратили внимание, что бетонные изделия были утрамбованы в кузове стоя, а вот перевозить их лежа было бы куда безопаснее, заключили зрители. К слову, смутило их и то, что груз не был скреплен между собой.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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