Большегруз выронил бетонные плиты на оживленную дорогу в Новокузнецке

Информация об инциденте появилась на просторах Сети. Очевидцы отметили, что фотографии были сделаны на проезжей части в Новокузнецке, где большегруз, перевозивший в своем кузове изделия из бетона, выронил их на оживленную дорогу.

Судя по кадрам, плиты от удара с асфальтированным покрытием получили повреждения. При этом движение по участку оказалась существенно затруднено, поскольку препятствие частично перекрыло дорогу. Предполагается, что речь идет о пересечении улиц Магнитогорская и Мурманская.

В комментариях к публикации интернет-пользователи обратили внимание, что бетонные изделия были утрамбованы в кузове стоя, а вот перевозить их лежа было бы куда безопаснее, заключили зрители. К слову, смутило их и то, что груз не был скреплен между собой.