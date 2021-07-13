Большегруз угодил в кювет в Кузбассе

На патруле сотрудники ГИБДД в Новокузнецком районе заметили большегруз «Скания», находившийся в кювете. Располагалось место ДТП в районе автодороги «Обход г. Новокузнецка».

Сам автомобилист рассказал подъехавшим полицейским, что передвигался в сторону Прокопьевска, однако обнаружил техническую неисправность автомобиля, выехав с прилегающей дороги на трассу, и решил остановиться, однако транспорт начало тянуть назад.

- <…> в результате он съехал в кювет и чуть не перевернулся, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Грузовик удалось вернуть на проезжую часть при помощи трактора и грузовика. Водитель крупногабаритного транспорта направился дальше по своему пути.