Большегруз угодил в кювет в Кузбассе

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Неисправность в машине заставила водителя грузовика остановиться на обочине, однако крупногабаритный транспорт начал катиться с места в кювет и оказался в положении, близком к перевороту. Из трудной ситуации мужчине помогли выбраться полицейские.

На патруле сотрудники ГИБДД в Новокузнецком районе заметили большегруз «Скания», находившийся в кювете. Располагалось место ДТП в районе автодороги «Обход г. Новокузнецка».


Сам автомобилист рассказал подъехавшим полицейским, что передвигался в сторону Прокопьевска, однако обнаружил техническую неисправность автомобиля, выехав с прилегающей дороги на трассу, и решил остановиться, однако транспорт начало тянуть назад.

- <…> в результате он съехал в кювет и чуть не перевернулся, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Грузовик удалось вернуть на проезжую часть при помощи трактора и грузовика. Водитель крупногабаритного транспорта направился дальше по своему пути.

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