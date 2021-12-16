Большегруз снес ограждение на кузбасской трассе

Инцидент с грузовым авто произошел на заснеженной дороге неподалеку от поселка Первомайский в Кемеровской области. Публикация с видеозаписью появилась в сообществе во "ВКонтакте" днем в четверг, 16 декабря.

Судя по кадрам, большегруз съехал с проезжей части и столкнулся с ограждением, разделяющим автомобильные полосы движения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что серьезный контакт двух машин произошел на территории кузбасского города. В Сети свидетели рассказали подробности произошедшего.