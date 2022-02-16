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"Больше всех досталось": кузбассовцы обвинили чиновницу в участии в драке на концерте

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Жители Кузбасса заподозрили замглаву Промышленновского района Ольгу Шумкину в участии в массовой драке.

Подписчики в социальных сетях выставили на обозрение информацию о том, что заместитель главы Промышленновского района Ольга Шумкина якобы была среди устроивших дебош на концерте группы "Воровайки".


Концерт известной российской группы закончился дракой из-за желания получить автограф музыкантов. По мнению пользователей, на концерте была и чиновница, которая оказалась жертвой в столкновении.

– Больше всех досталось <...> Оттаскали за волосы, – написал автор ролика.

Пресс-служба главы Промышленновского района дала ответ по данной информации журналистам VSE42.Ru, сказав, что Ольга Шумкина на мероприятии не появлялась, а женщина на видео просто похожа на нее внешне.


Напомним, ранее кузбассовцы устроили массовую драку на концерте известной группы. Видео инцидента появилось в Сети.

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