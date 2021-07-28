Больше полумиллиона кузбассовцев привились вакциной от коронавирусной инфекции

Согласно данным властей, на сегодняшний день в Кузбассе первую аппликацию вакцины от COVID-19 поставили 651 517 человек. Таким образом, привились от коронавируса лишь 52,6% от подлежащего к вакцинации населения.

Из числа привитых 190 179 кузбассовцев относятся к категории граждан в возрасте от 60 лет и старше. При этом полностью завершили вакцинацию, поставив два компонента препарата, 434 328 жителей региона.

Напомним, ранее кузбасский врач прокомментировала историю о параличе женщины, которая прошла вакцинацию.