Больше 700 детей покинули учреждения Кемерова из-за коронавируса

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В администрации Кемерова рассказали редакции AVOKADO о текущей ситуации в образовательных учреждениях города в связи с распространением COVID-19. Несколько сотен детей уже ушли на карантин.

К настоящему моменту в городе диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 14 воспитанников и 3 сотрудников детских садов, а также у 18 учеников в 10 школах. В связи с распространением заболевания части детей пришлось временно покинуть учреждения.


Так, на карантине пребывают 14 групп в 13 детских садах или 236 детей, а в режим дистанционного обучения перешли 18 классов в 15 школах или 469 детей.


Напомним, ранее власти Кузбасса сообщили о количестве школьников по региону, которые учатся онлайн из-за превышения порога по заболеваемости ОРВИ.

Да!
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