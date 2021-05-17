Больше 200 нарушений ПДД зафиксировали полицейские за день в Новокузнецке

0
Фото:  

Сотни жителей южной столицы Кузбасса были привлечены к ответственности в день рейдов на городских улицах. Правоохранители встали на аварийно-опасных участках населенного пункта.

Инспекторы ГИБДД в минувшую пятницу, 14 мая, провели рейд в Новокузнецке. По его итогам к ответственности были привлечены 226 нарушителей правил дорожного движения.


В день массовых проверок на дорогах города были выявлены нарушители и среди пеших участников дорожного движения. Таким образом, 27 человек получили штраф за то, что переходили дорогу в несанкционированном месте. 63 водителей к ответственности привлекли за то, что те решили не уступать дорогу пешеходам на «зебре».


23 автомобилиста получили штраф за то, что не перестроились при выполнении поворота или разворота. 14 человек получили штраф за нарушение дорожной разметки или дорожного знака при повороте или развороте. 11 человек проехали светофор на красный сигнал. 8 человек выехали на «встречку»


Помимо нарушителей инспектора останавливали и другие автомобили в рамках сплошной проверки. По ее же итогам к ответственности были привлечены 10 водителей, перевозивших своих детей-пассажиров с нарушениями действующего свода правил дорожного движения.


Останавливали и автомобилистов с нечитаемыми регистрационными знаками, а также тех, чья машина была тонирована. Из них же к ответственности привлекли 10 человек с уровнем темноты стекол, нарушающим требования ГОСТа.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25143

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined