Больше 200 нарушений ПДД зафиксировали полицейские за день в Новокузнецке

Инспекторы ГИБДД в минувшую пятницу, 14 мая, провели рейд в Новокузнецке. По его итогам к ответственности были привлечены 226 нарушителей правил дорожного движения.

В день массовых проверок на дорогах города были выявлены нарушители и среди пеших участников дорожного движения. Таким образом, 27 человек получили штраф за то, что переходили дорогу в несанкционированном месте. 63 водителей к ответственности привлекли за то, что те решили не уступать дорогу пешеходам на «зебре».

23 автомобилиста получили штраф за то, что не перестроились при выполнении поворота или разворота. 14 человек получили штраф за нарушение дорожной разметки или дорожного знака при повороте или развороте. 11 человек проехали светофор на красный сигнал. 8 человек выехали на «встречку»

Помимо нарушителей инспектора останавливали и другие автомобили в рамках сплошной проверки. По ее же итогам к ответственности были привлечены 10 водителей, перевозивших своих детей-пассажиров с нарушениями действующего свода правил дорожного движения.

Останавливали и автомобилистов с нечитаемыми регистрационными знаками, а также тех, чья машина была тонирована. Из них же к ответственности привлекли 10 человек с уровнем темноты стекол, нарушающим требования ГОСТа.