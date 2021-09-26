Больше 120 кемеровчан обратились в службу спасения из-за снегопада

По данным властей, на утро 26 сентября в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило уже 128 звонков от кемеровчан, которые сообщают о сломанных деревьях и упавших ветках.

В некоторых частях города сотрудники Кемеровской службы спасения уже оказали необходимую помощь. В настоящее время работа по устранению последствий непогоды продолжаются. При этом, если ветки и деревья упали на придомовой территории, то к их уборке также привлекаются работники УК.

Помимо этого, на дороги была выпущена снегоуборочная техника.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала об обильном выпадении осадков в Кемерове, а также о некоторых последствиях непогоды. В частности, упавшие под весом снега деревья блокировали улицы, на трассе произошло массовое ДТП, а цены на такси значительно возросли.