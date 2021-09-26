Больше 120 кемеровчан обратились в службу спасения из-за снегопада

0
Фото:  

В администрации Кемерова рассказали о текущей ситуации в городе после обильного выпадения снега. Как оказалось, за помощью обратились уже больше 120 местных жителей.

По данным властей, на утро 26 сентября в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило уже 128 звонков от кемеровчан, которые сообщают о сломанных деревьях и упавших ветках.


В некоторых частях города сотрудники Кемеровской службы спасения уже оказали необходимую помощь. В настоящее время работа по устранению последствий непогоды продолжаются. При этом, если ветки и деревья упали на придомовой территории, то к их уборке также привлекаются работники УК.


Помимо этого, на дороги была выпущена снегоуборочная техника.


Напомним, ранее редакция AVOKADO писала об обильном выпадении осадков в Кемерове, а также о некоторых последствиях непогоды. В частности, упавшие под весом снега деревья блокировали улицы, на трассе произошло массовое ДТП, а цены на такси значительно возросли.

Фото, видео: Администрация города Кемерово

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29455

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined