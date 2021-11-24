Большая собака набросилась на ребенка в кузбасском городе

По словам очевидцев, инцидент произошел возле Центрального рынка в Ленинске-Кузнецком. Они отметили, что собака набросилась на свою жертву в момент, когда девочка шла со школы домой по улице.

– Центральный рынок, собака отцепилась и выскочила на улицу. Девочка шла со школы, напала но ни разу не успела укусить (кажется). Довезли до дома, передали матери, – рассказали горожане.

При этом автор публикации заверил, что впереди него ехал автомобиль, водитель которого оперативно не предпринял попытку спасти ученицу от агрессивного пса.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что стая бродячих животных оккупировала кемеровский жилой двор.