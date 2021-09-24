Оверсайз-вещи поверх юбок и платьев
С помощью оверсайз-пиджака или свитера можно как скрыть недостатки фигуры, так и превратить ее в шар. Многое зависит от ваших параметров: конституции, роста и так далее. Особенно сложно грамотно подобрать свободный "верх" к платьям и юбкам. Стилисты дают актуальный совет: не забывайте подтягивать рукава худи, пиджаков и курток, чтобы оголить запястье. Это придаст образу легкость и подарит ему нужный баланс. Не лишним будет и оголение зоны шеи с помощью V-образного выреза, однако при условии, что он вам подходит. Девушкам с небольшим ростом модные гуру советуют подчеркивать разницу объемов с помощью выглядывающей из-под просторного верха рубашки.
Тотальный объем
Согласитесь, редко получается подобрать удачный образ, сплошь состоящий из одних вещей в стиле оверсайз. Не стоит добиваться мастерства в этом вопросе методом постоянных проб и ошибок, лучше доверьтесь опыту дизайнеров. Так, специалисты мира моды советуют всегда сочетать оверсайз с облегающими вещами. Надев свободный верх с джинсами-скинни, вы не переборщите с объемами и добьетесь нужного баланса в образе. Помните: во всем нужна золотая середина, в противном случае тренд начнет работать против вас.
Утяжеление образа
Утяжеление образа за счет объемных вещей – главная проблема невысоких представительниц прекрасного пола. Подбирая оверсайз-элементы одежды без учета своих особенностей, мы зачастую выпячиваем недостатки фигуры, становясь более грузными и тяжелыми. Избежать этого можно, если знать некоторые хитрости. К примеру, в этом вопросе может помочь визуальное удлинение ног за счет каблуков. Еще одна интересная идея – тотал-лук единого оттенка. И, конечно, помните о важности грамотно подобранного размера: если купить недостаточно объемное худи, укрупняющее плечи и обтягивающее бедра, или, наоборот, выбрать практически безразмерный вариант, идея оверсайз станет слишком очевидна. Этого нам и нужно всячески избегать.
Рост определяет размер
Безусловно, рост влияет на подбор размера вещей даже в том случае, когда мы говорим об облегающей одежде. Это утверждение справедливо и для стиля оверсайз. Хрупким красавицам невысокого роста по определению подойдут куда менее просторные варианты, чем девушкам повыше. Кроме того, слегка объемная рубашка способна привнести в образ куда больше гармонии, чем толстовка, похожая на палатку.
Верхняя одежда
Любительницам оверсайз запрещено покупать классические пальто или облегающие, приталенные пуховики. Такой выбор верхней одежды чреват визуальным укрупнением фигуры: собирающиеся в складки объемные вещи будут казаться окружающим лишними килограммами. Если вы любите простор и комфорт, любите его во всем: сегодня в бутиках представлен огромный ассортимент свободных моделей осенней и зимней верхней одежды.
Оверсайз для полных
Если вы обладательница пышных форм, это еще не является поводом для насыщения гардероба исключительно оверсайз-вещами. Кто сказал, что вам обязательно нужно скрывать недостатки фигуры, а не подчеркивать ее достоинства? На полках магазинов полно одежды plus size, которая, возможно, подойдет вам гораздо лучше, чем объемные кофты, платья и брюки.
Плотность тканей
Фактура и плотность ткани имеют значение, особенно, когда речь идет об объемных образах. Так, если купить свободную вещь из тонкой ткани, нужной легкости образа вы не добьетесь: она просто повиснет на вас, словно дешевая штора. Сложные, держащие форму ткани обеспечат куда более качественную, сбалансированную посадку, поэтому не бойтесь платить за качественные варианты более высокую цену.
Тренд на объемность перекочевал и в мир классики: брючные костюмы не по размеру сегодня в топе. Какие еще фишки для подбора брюк и пиджаков следует знать каждой моднице, мы рассказали тут.
Источник фото: unsplash.com
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