Фактура и плотность ткани имеют значение, особенно, когда речь идет об объемных образах. Так, если купить свободную вещь из тонкой ткани, нужной легкости образа вы не добьетесь: она просто повиснет на вас, словно дешевая штора. Сложные, держащие форму ткани обеспечат куда более качественную, сбалансированную посадку, поэтому не бойтесь платить за качественные варианты более высокую цену.

Тренд на объемность перекочевал и в мир классики: брючные костюмы не по размеру сегодня в топе. Какие еще фишки для подбора брюк и пиджаков следует знать каждой моднице, мы рассказали тут.

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