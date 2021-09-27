С целью обратить внимание местной администрации на проблему автор опубликовал в сообществе "ВКонтакте" пост с фотографиями участка проезжей части в поселке Егозово в Ленинске-Кузнецком. В подписи к кадрам он отметил, что сделаны снимки в районе улицы Молодежной на дороге, по которой люди ходят на остановку.

– Подпитывается эта лужа от водопровода. Бежит вода уже порядка шести лет, может и больше, никому дела нет. Уже образовалось болото. Скажите, как должны ходить люди, тем более дети, – прокомментировал горожанин.

При этом пользователь Сети указал, что засыпать образовавшуюся лужу бессмысленно, поскольку спустя время воды размывают ее границы вновь. Кроме того, с его слов, это единственный путь для людей до остановочного павильона и обратно в свои дома.