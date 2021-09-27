"Болото" на пути к единственной остановке в селе возмутило кузбассовцев

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Жители кузбасского города решили привлечь внимание местных властей к проблеме размытых из-за прорыва водопровода дорог через Сеть.

С целью обратить внимание местной администрации на проблему автор опубликовал в сообществе "ВКонтакте" пост с фотографиями участка проезжей части в поселке Егозово в Ленинске-Кузнецком. В подписи к кадрам он отметил, что сделаны снимки в районе улицы Молодежной на дороге, по которой люди ходят на остановку.

Подпитывается эта лужа от водопровода. Бежит вода уже порядка шести лет, может и больше, никому дела нет. Уже образовалось болото. Скажите, как должны ходить люди, тем более дети, прокомментировал горожанин.

При этом пользователь Сети указал, что засыпать образовавшуюся лужу бессмысленно, поскольку спустя время воды размывают ее границы вновь. Кроме того, с его слов, это единственный путь для людей до остановочного павильона и обратно в свои дома.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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