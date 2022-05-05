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"Больно смотреть": состояние городского парка ужаснуло кузбассовцев

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Жительница одного из городов Кемеровской области пожаловались на неудовлетворительное состояние популярного места отдыха. Власти ответили на обращение.

Юргинка разместила в социальных сетях фотографии, сделанные в парке имени А.С. Пушкина. На снимках видно, что на территории общественного пространства находится мусор. Горожанка заявила, что парк облюбовали вандалы, а детали аттракционов обнаруживаются в неожиданных местах.

‒ Больно смотреть, мы росли в этом парке, наши родители. Может быть кто-то обратит на это внимание! Детали от аттракционов по всему парку разбросаны, даже на деревьях весят, это ужасное зрелище! ‒ посетовала юргинка.

На обращение ответили сотрудники городской администрации. Они сообщили, что передали информацию в управление ЖКХ, чтобы специалисты обследовали обозначенную территорию.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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