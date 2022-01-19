Больницы Кузбасса перейдут в экстренный режим работы из-за "омикрона"

0
Фото:  

Власти Кемеровской области предупредили о переводе больниц в экстренный режим работы в случае чрезмерного роста заболеваемости коронавирусом, к которому может привести появление штамма "омикрон".

Накануне, 18 января, состоялось заседание штаба по охране здоровья населения, на котором обсуждались меры защиты кузбассовцев от нового штамма COVID-19 "омикрон". Одной из особенностей "омикрона" является резкий рост количества зараженных. Согласно прогнозам федеральных ведомств, пик заболеваемости в России придется на 5 февраля. Ранее специалисты предположили, что новый штамм может появиться в Кемеровской области в ближайшие недели. Одной из мер защиты эксперты назвали перевод больниц региона в особый режим работы.

— Если рост обращений в "красную зону" поликлиник превысит шести тысяч в день, а количество вызовов на дом возрастет до пяти тысяч, медорганизации Кузбасса будут переведены в экстренный режим работы. Он предполагает оказание только экстренной и неотложной помощи, выдачу льготных лекарственных препаратов и продление режима работы "красных зон" с 08:00 до 23:00, — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, будет увеличено количество сотрудников регистратур, телефонных линий. Увеличат количество "красных зон", будут развернуты дополнительные бригады врачей. В случае роста заболеваемости в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске одна поликлиника начнет работать круглосуточно. Также планируется увеличить на 17% резерв скорой помощи.


Напомним, что в Кузбассе отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32728

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined