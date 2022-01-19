Накануне, 18 января, состоялось заседание штаба по охране здоровья населения, на котором обсуждались меры защиты кузбассовцев от нового штамма COVID-19 "омикрон". Одной из особенностей "омикрона" является резкий рост количества зараженных. Согласно прогнозам федеральных ведомств, пик заболеваемости в России придется на 5 февраля. Ранее специалисты предположили, что новый штамм может появиться в Кемеровской области в ближайшие недели. Одной из мер защиты эксперты назвали перевод больниц региона в особый режим работы.

— Если рост обращений в "красную зону" поликлиник превысит шести тысяч в день, а количество вызовов на дом возрастет до пяти тысяч, медорганизации Кузбасса будут переведены в экстренный режим работы. Он предполагает оказание только экстренной и неотложной помощи, выдачу льготных лекарственных препаратов и продление режима работы "красных зон" с 08:00 до 23:00, — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, будет увеличено количество сотрудников регистратур, телефонных линий. Увеличат количество "красных зон", будут развернуты дополнительные бригады врачей. В случае роста заболеваемости в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске одна поликлиника начнет работать круглосуточно. Также планируется увеличить на 17% резерв скорой помощи.

Напомним, что в Кузбассе отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.