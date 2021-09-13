Больницы и школы Новокузнецка лишатся холодного водоснабжения

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Отключение холодной воды в конце месяца произойдет в некоторых больницах и школах южной столицы Кузбасса.

В первую очередь ремонтные работы в Новокузнецке будут проведены в районе улицы Покрышкина, 30, с 9:00 16 сентября до 00:00 17 сентября. В это время холодная вода не будет поступать в детский сад №242 (Покрышкина, 34), школу №2 (Филлипова, 10) и в здание "Кузнецкого техникума сервиса и дизайна" имени Волкова В.А. (Покрышкина, 36).


Кроме того, представители городской ЕДДС пояснили, что через две недели в четверг, 30 сентября, с 8:00 и до 6:00 пятницы, 1 октября, на водопроводе по адресу улица Селекционная, 11/18 будет произведена замена аппаратуры. По этой причине холодной воды лишатся объекты следующих образовательных учреждений:

  • школы №№5, 13, 14, 18, 22, 32, 33, 35, 36, 46, 49, 58, 59, 65, 77, 78, 79, 81, 89, 93, 94, 102, 107, 112;
  • школа-интернат №82;
  • детские сад №№ 17, 59, 61, 63-65, 75, 76, 83, 91, 95, 101-107, 117, 128, 136, 137, 147, 148, 156, 157, 166-169, 173, 177, 179, 184, 185, 188, 193-195, 198, 204, 207, 217, 219, 221, 227, 235, 241, 247, 250, 252-258, 260, 272.

Без воды окажутся и родильные дома №2 (Ижевский, 16) и №3 (Авиаторов, 88), также отключение будет в главном корпусе медучреждения (Клубная, 60б), хирургическом корпусе (Климасенко, 7/2), травмпункте (Косыгина, 29) и еще одном главном корпусе больницы (Малая, 6), интернате (Малая, 9), доме-интернате для престарелых и инвалидов (Олимпийская, 17) и доме ребенка №2 (Тореза, 90).

Да!
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