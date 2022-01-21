Болезнь водителя привела к сбою в работе кемеровской маршрутки

Свое недовольство проездом общественного транспорта жительница областного центра выразила на платформе "Кузбасс Онлайн". Дама отметила, что возмущена движением автобуса 144т, который утром в минувшую среду, 19 января, не приехал, чтобы забрать пассажиров с остановки "Суховский с/х".

– Хочется отметить, что это единственный транспорт, который идет на Ленинградский, альтернативы нет. Возможно как-то решить эту проблему, ведь люди работают и учатся, а уехать просто не на чем! – сокрушилась горожанка.

В ответ на размещенное сообщение администратор сервиса заявил, что в указанный в тексте публикации день маршрутное такси не вышло на рейс из-за того, что заболел водитель. Однако уже с 20 января движение осуществляется в соответствии с привычным расписанием.