Болезнь водителя автобуса сорвала расписание на кемеровском маршруте

В этот раз жители столицы Кузбасса оказались недовольны работой автобусов на маршруте №8. Так, со слов автора жалобы, в понедельник, 25 апреля, находясь на останове "ЖК Томь" на проспекте Комсомольском, он не смог дождаться общественный транспорт, который должен был прибыть в указанный пункт в 7:23 и 7:33, однако, заехал за пассажирами с опозданием в 7:42 по местному времени.

– И даже когда приходят два автобуса, то время не соответствует расписанию,– указал кемеровчанин.

Объяснить ситуацию попытались специалисты МБУ УЕЗТУ. По их данным, подобный сбой произошел из-за того, что водитель автобуса заболел.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти опровергли дефицит автобусов на востребованных для кемеровчан маршрутах.