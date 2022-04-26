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Болезнь водителя автобуса сорвала расписание на кемеровском маршруте

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В городе Кемерово пассажиры высказали очередную порцию жалоб на работу автобусов, которые не следуют заявленному расписанию.

В этот раз жители столицы Кузбасса оказались недовольны работой автобусов на маршруте №8. Так, со слов автора жалобы, в понедельник, 25 апреля, находясь на останове "ЖК Томь" на проспекте Комсомольском, он не смог дождаться общественный транспорт, который должен был прибыть в указанный пункт в 7:23 и 7:33, однако, заехал за пассажирами с опозданием в 7:42 по местному времени.

И даже когда приходят два автобуса, то время не соответствует расписанию, указал кемеровчанин.

Объяснить ситуацию попытались специалисты МБУ УЕЗТУ. По их данным, подобный сбой произошел из-за того, что водитель автобуса заболел.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти опровергли дефицит автобусов на востребованных для кемеровчан маршрутах.

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