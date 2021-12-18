Болезнь отступила: Мия Кузнецова из Кемерова начала ходить после укола от СМА

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Мать Мии Кузнецовой сообщила, что девочка начала делать первые шаги после инъекции самого дорогого лекарства в мире, деньги на покупку которого собирали неравнодушные граждане.

В социальной сети появился пост от мамы юной кемеровчанки Мии Кузнецовой, страдавшей тяжелым заболеванием – спинальной мышечной атрофией (СМА). Женщина сообщила, что ее дочь сделала первые шаги после укола, поставленного в октябре этого года.

– Сегодня мы смотрим на нее и видим, что это не просто она идет.. мы смотрим и видим тысячи людей, которые буквально усилием воли толкают ее ножки вперед, – написала кемеровчанка на своей странице в Instagram.

Напомним, что для покупки дорогостоящего препарата родители Мии начали сбор средств, который поддержала общественность. В частности, прийти на помощь юной кемеровчанке призвал экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Около двух месяцев понадобилось, чтобы сбор был закрыт. В октябре этого года Мия получила дорогостоящий укол.


Справка

Согласно информации из открытых источников, спинальная мышечная атрофия (СМА) является наследственным заболеванием, характеризующемся поражением мышц скелета из-за дегенерации нейронов мозга. Ребенок с СМА постепенно теряет возможность двигаться и дышать. Препарат "Золгенсма", инъекция которого была сделана Мии Кузнецовой, на сегодняшний день является самым дорогим в мире – его стоимость составляет более 150 млн рублей.

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