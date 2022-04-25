Болезнь чиновника вынудила провести кадровые перестановки в мэрии Новокузнецка

Сегодня в понедельник, 25 апреля, глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов заявил о кадровых перестановках в местной администрации. Так, должность заместителя главы Новокузнецка – руководителя Центрального района покинул Николай Маслов.
– По состоянию здоровья принята отставка Маслова Николая Юрьевича. Он остается с нами в команде. После выздоровления ему будет предложена другая работа, – уточнил градоначальник.
Теперь его место занял уже бывший глава Новоильинского района Денис Елькин. На текущий момент обязанности главы Новоильинского района исполняет начальник управления по вопросам жизнеобеспечения территории района Александр Бессарабов.
Фото: Telegram-канал Сергея Кузнецова
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