Болезнь чиновника вынудила провести кадровые перестановки в мэрии Новокузнецка

0
Фото:  

В администрации Новокузнецка в отставку ушел глава Центрального района Николай Маслов. Подробности об увольнении сообщил мэр южного центра Кемеровской области.

Сегодня в понедельник, 25 апреля, глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов заявил о кадровых перестановках в местной администрации. Так, должность заместителя главы Новокузнецка – руководителя Центрального района покинул Николай Маслов.

– По состоянию здоровья принята отставка Маслова Николая Юрьевича. Он остается с нами в команде. После выздоровления ему будет предложена другая работа, – уточнил градоначальник.

Теперь его место занял уже бывший глава Новоильинского района Денис Елькин. На текущий момент обязанности главы Новоильинского района исполняет начальник управления по вопросам жизнеобеспечения территории района Александр Бессарабов.

Фото: Telegram-канал Сергея Кузнецова

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35764

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined