Болельщики на Евро-2020 негативно отнеслись к жесту преклонения колена

Перед стартовым свистком игроки обеих команд встали на одно колено. На трибунах сразу же послышался свист, который персонал стадиона постарался заглушить музыкой. Матч закончился нулевой ничьей.

Как сообщает источник , 22 июня в 22:00 по московскому времени сборная Шотландии сразится с командой из Хорватии, а англичане сыграют с чехами.

В преддверии Евро-2020 болельщики на стадионе "Риверсайд" в Мидлсбро также освистали свою сборную перед товарищеским матчем с Румынией (1:0) за жест в поддержку движения BLM (Black Lives Matter). Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что футболисты не собираются реагировать на насмешки и продолжат вставать на колено.

Негативно к акции относятся и российские любители футбола, которые перед встречей на стадионе "Санкт-Петербург" освистали бельгийцев за упомянутый выше жест. Игроки национальной команды России были солидарны со своими фанатами: никто из них не встал на колено.