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Более тысячи кемеровчан обратились в пункты вакцинации за прививкой от COVID-19 за день

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Прививочная кампания продолжается в кузбасской столице. О количестве привитых за минувшие сутки горожан отчитались сотрудники местной администрации.

По данным кемеровской мэрии, за прошедшие 24 часа за вакциной от COVID-19 в специализированные прививочные медкабинеты города обратились более 1 тысячи человек. Тем самым общий показатель числа жителей кузбасской столицы, заимевших иммунитет к китайскому вирусу искусственным путем, составил 167 875 человек, из которых 41 739 горожан – люди в возрасте 60 лет и старше.

- Напомним, пройти вакцинацию от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приеме перед прививкой, - уточнили в горадминистрации.

Вакцина ставиться по предварительной записи, которую можно сделать, обратившись по телефону «122» либо к специалистам в регистратуре медучреждений.

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