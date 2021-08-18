Более тысячи кемеровчан обратились в пункты вакцинации за прививкой от COVID-19 за день

По данным кемеровской мэрии, за прошедшие 24 часа за вакциной от COVID-19 в специализированные прививочные медкабинеты города обратились более 1 тысячи человек. Тем самым общий показатель числа жителей кузбасской столицы, заимевших иммунитет к китайскому вирусу искусственным путем, составил 167 875 человек, из которых 41 739 горожан – люди в возрасте 60 лет и старше.

- Напомним, пройти вакцинацию от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приеме перед прививкой, - уточнили в горадминистрации.

Вакцина ставиться по предварительной записи, которую можно сделать, обратившись по телефону «122» либо к специалистам в регистратуре медучреждений.