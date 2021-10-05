Более тысячи человек получили срок в Кузбассе за преступления с информационными технологиями

Согласно данным полиции, с начала 2021 года в Кемеровской области удалось раскрыть более десяти тысяч уголовных дел, из которых более трех тысяч относятся к тяжким и особо тяжким, и привлечь к ответственности 1,5 человек. Все они использовали современные информационные технологии для совершения различных преступлений, включая кражу и мошенничество, которые являются наиболее частыми в стране.

Помимо этого, за десять месяцев текущего года приговор получили еще 33 человека, которые являлись активными участниками ОПГ. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве также добавили, что за все время работы регионального подразделения при исполнении погибли 25 оперуполномоченных.

Напомним, сегодня, 5 октября, отмечается День работников уголовного розыска. Соответствующее торжественное мероприятие, приуроченное к 103 годовщине образования службы уголовного розыска в системе МВД России, прошло и в областном управлении полиции Кузбасса.