Более сотни пропавших в 2021 году кузбассовцев погибли

Сотрудники ПО "Лиза Алерт" сообщают, что в 2021 году в Кузбассе было подано 2 990 заявок на поиск без вести пропавших. При этом за декабрь 2021 года в отряд поступило 230 заявок на поиск, из которых 34 – дети до 12 лет, а 21 – пенсионеры от 65 лет.

За весь прошлый год были найдены живыми 2 214 человек, погибшими – 101, из них пятеро – в прошлом месяце. Десятерым удалось разыскать родственников. Продолжаются поиски 44 кузбассовцев, пропавших в 2021 году. Остальные заявки остались неподтвержденными.



Напомним, что волонтеры ведут поиски молодого мужчины в камуфляжном костюме, пенсионера в синей куртке, пожилой женщины в черной дубленке. Остается неизвестным местонахождение пожилого кузбассовца с голубыми глазами, мужчины 1957 года рождения в синих сапогах-дутиках. Продолжается поиск молодого человека с татуировками, пропавшего рядом с Шерегешем мужчины и обритого наголо кузбассовца.