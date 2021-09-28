Более сотни кузбассовцев заразились COVID-19 за день

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Коронавирус продолжает распространяться на территории Кемеровской области. Суточный прирост в этот раз составил 160 человек.

По данным на 28 сентября, еще 160 жителей Кузбасса столкнулись с китайским вирусом за последние сутки. Власти региона раскрыли территории, где проживают новые заболевшие:


По 24-Кемерово и Новокузнецк, Междуреченск-15, Белово-14, Прокопьевск-12, по 9-Анжеро-Судженск и Осинники, Калтан-7, по 6-Киселевск, Мыски и Юрга, Ленинск-Кузнецкий-4, по 3-Беловский МР, Гурьевский МР, Таштагольский МР и Яшкинский МР, по 2-Березовский, Краснобродский, Новокузнецкий МР и Прокопьевский МО, по 1-Полысаево, Тайга, Кемеровский МО и Юргинский МО.


Согласно актуальным сведениям, за минувшие сутки не смогли пережить болезнь и скончались от осложнений на фоне COVID-19 пятеро кузбассовцев. Еще 166 вылечились и покинули стены медучреждений (всего 53 987). Общее число зараженных с начала пандемии в Кемеровской области достигло 56 545. Продолжают получать лечение 1 273 пациента, а 8 777 остаются под наблюдением врачей.

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