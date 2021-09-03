Более сотни кузбассовцев заразились COVID-19 за день

0
Фото:  

Медики диагностировали опасную инфекцию у десятков жителей Кемеровской области за минувшие 24 часа.

По информации властей на 3 сентября, в Кузбассе число ковидных больных за сутки увеличилось на 170 человек. В то же время вылечиться смогли 182 пациента. Новые зараженные выявлены в следующих кузбасских территориях:


По 36-Кемерово и Новокузнецк, по 15-Междуреченск и Прокопьевск, Белово-11, Анжеро-Судженск-10, Юрга-8, Осинники-6, по 5-Калтан и Мыски, по 4-Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Таштагольский МР, Новокузнецкий МР-3, Промышленновский МО-2, по 1-Гурьевский МР, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Чебулинский МО, Юргинский МО и Яшкинский МР.


В общей сложности с начала пандемии кузбассовцы заразились коронавирусом 52 386 раз, умерли 1 152 пациента (пятеро за минувшие сутки). На текущий момент в больницах региона проходят терапию 1 622 человека, на контроле — 8 808.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28630

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined