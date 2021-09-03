Более сотни кузбассовцев заразились COVID-19 за день

По информации властей на 3 сентября, в Кузбассе число ковидных больных за сутки увеличилось на 170 человек. В то же время вылечиться смогли 182 пациента. Новые зараженные выявлены в следующих кузбасских территориях:

По 36-Кемерово и Новокузнецк, по 15-Междуреченск и Прокопьевск, Белово-11, Анжеро-Судженск-10, Юрга-8, Осинники-6, по 5-Калтан и Мыски, по 4-Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Таштагольский МР, Новокузнецкий МР-3, Промышленновский МО-2, по 1-Гурьевский МР, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Чебулинский МО, Юргинский МО и Яшкинский МР.

В общей сложности с начала пандемии кузбассовцы заразились коронавирусом 52 386 раз, умерли 1 152 пациента (пятеро за минувшие сутки). На текущий момент в больницах региона проходят терапию 1 622 человека, на контроле — 8 808.