Более шести тысяч кузбассовцев переселятся из ветхого жилья до 2024 года

В южной столице Кузбасса продолжается строительство социального жилья, предназначенного для заселения многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и переселенцев из ветхого жилфонда.
— На сегодняшний день в южной агломерации переселено из ветхого жилфонда 2 706 человек. До конца 2024 года здесь необходимо расселить еще 6 109 жителей, — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.
Планируется, что с 2022 по 2023 годы из аварийного жилья переедут более трех тысяч человек, а до 2024 года в регионе будет расселено 1 344 дома — более 25,5 тысячи человек .
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