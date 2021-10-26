Более шести тысяч кузбассовцев переселятся из ветхого жилья до 2024 года

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Власти Кемеровской области обозначили планы на расселение жителей аварийных домов в южной агломерации. К 2024 году в новое жилье должны переехать более шести тысяч кузбассовцев.

В южной столице Кузбасса продолжается строительство социального жилья, предназначенного для заселения многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и переселенцев из ветхого жилфонда.

На сегодняшний день в южной агломерации переселено из ветхого жилфонда 2 706 человек. До конца 2024 года здесь необходимо расселить еще 6 109 жителей, — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.

Планируется, что с 2022 по 2023 годы из аварийного жилья переедут более трех тысяч человек, а до 2024 года в регионе будет расселено 1 344 дома — более 25,5 тысячи человек .

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