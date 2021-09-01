Более семи тысяч кузбассовцев получат бесплатные овощные наборы

Бесплатные наборы состоят из 80 килограммов овощей: 50 килограммов картофеля, а также по 10 килограммов моркови, свеклы и капусты.

Среди категорий населения, которые могут претендовать на бесплатную еду присутствуют инвалиды-колясочники, которые не могут сами выращивать продукцию, члены семей погибших военнослужащих, участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией. Узнать более точную информацию о возможности получения овощей можно в органах соцзащиты.

В этом году планируется раздать 7 156 наборов, которые будут доставлять волонтеры. Как пояснили в администрации Кемерова, в кузбасской столице продуктовые наборы получат 1 408 человек.