Более полусотни водителей-пьяниц попались инспекторам в Новокузнецке

На период с 1 по 9 января 2022 года в южной столице Кузбасса стражи закона поймали 59 автолюбителей, которые находились за рулем транспорта в нетрезвом виде. Подробности о массовом отлове выпивших водителей рассказали городские власти.

– Для пятерых человек это был уже повторный случай и новый год начался с уголовной статьи, – следует из текста сообщения.

Наряды ДТП продолжат работать в усиленном режиме на дорогах до завершения всех праздников. Стоит отметить, что в ближайшее время гражданам предстоит отметить Старый Новый год и Крещение.