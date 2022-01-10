Более полусотни водителей-пьяниц попались инспекторам в Новокузнецке

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В одном из кузбасских городов массовая проверка автомобилистов принесла результат: более полусотни любителей выпить попались на пьяной езде в первые дни нового года.

На период с 1 по 9 января 2022 года в южной столице Кузбасса стражи закона поймали 59 автолюбителей, которые находились за рулем транспорта в нетрезвом виде. Подробности о массовом отлове выпивших водителей рассказали городские власти.

– Для пятерых человек это был уже повторный случай и новый год начался с уголовной статьи, – следует из текста сообщения.

Наряды ДТП продолжат работать в усиленном режиме на дорогах до завершения всех праздников. Стоит отметить, что в ближайшее время гражданам предстоит отметить Старый Новый год и Крещение.

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