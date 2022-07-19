Более половины кузбассовцев выразили недовольство размером зарплаты

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Опрос показал, что часть жителей Кемеровской области считает свою заработную плату недостаточной.

Согласно данным исследователей, 26% опрошенных кузбассовцев намерены в этом году требовать повышения зарплаты. При этом чаще всего о таких намерениях заявляют IT-специалисты (32%), работники сельскохозяйственной отрасли (26%) и отрасли добычи сырья (25%). Меньше всего такое намерение высказывали топ-менеджеры (10%), специалисты по продажам (12%), бухгалтеры и финансисты (14%). Примечательно, что индексации своей зарплаты в основном (22%) хотят молодые сотрудники в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет (20%). А вот среди работников старше 55 лет лишь 15% решаются заговорить о повышении оплаты труда.

‒ При этом, 52% работающих кузбассовцев недовольны в настоящий момент своей зарплатой, и оценивают ее как слишком низкую, ‒ сообщают специалисты сервиса hh.ru.

Доля недовольных зарплатой больше всего в сфере безопасности (68%), среди рабочего персонала (64%), сельхозработников (63%), а также представителей сферы развлечений и масс-медиа (60%). К заработной плате у жителей региона были и другие претензии. Так, 52% пожаловались на долгое отсутствие повышения зарплаты, 34% ‒ на неоплачиваемые переработки, 23% ‒ на небольшой оклад, 11% ‒ на "серую" зарплату. Кроме того, 7% опрошенных заявили, что им задерживают заработную плату, а 5% ‒ возмутились штрафами.


Примечательно, что лишь 5% респондентов остались довольны своей зарплатой. Среди них IT-специалисты, топ-менеджеры и специалисты по финансам (по 11%).

Да!
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