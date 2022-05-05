Более миллиона цветов украсят улицы Новокузнецка

Более миллиона цветов появятся на улицах в разных районах Новокузнецка уже в этом году. Подробности о благоустройстве территорий сообщил глава города Сергей Кузнецов в социальных сетях.

– К празднику Победы, на Аллее Героев – появятся цветники с яркими композициями. И, конечно, горожан начинают радовать первые тюльпаны, – уточнил градоначальник.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в южной столице Кузбасса специалисты обновили рельсы и дорожное полотно на одном из городских участков.