Более миллиарда рублей поступит в Кузбасс для борьбы с COVID-19

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Правительство РФ выделило Кемеровской области более миллиарда рублей на покрытие расходов по оказанию медицинской помощи. Ожидается, что это поможет региону в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам будут выделены денежные средства на покрытие связанных со страховой медицинской помощью расходов. Кузбассу на эти цели будет выделено 1 112 795 900 рублей.

‒ Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения, ‒ сообщают в пресс-службе правительства России.

Отмечается, что Минздрав должен в течение 30 дней заключить с регионами необходимые соглашения и поставить на контроль эффективность расходования средств из федерального бюджета.

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