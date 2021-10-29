Более миллиарда рублей поступит в Кузбасс для борьбы с COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам будут выделены денежные средства на покрытие связанных со страховой медицинской помощью расходов. Кузбассу на эти цели будет выделено 1 112 795 900 рублей.

‒ Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения, ‒ сообщают в пресс-службе правительства России.

Отмечается, что Минздрав должен в течение 30 дней заключить с регионами необходимые соглашения и поставить на контроль эффективность расходования средств из федерального бюджета.