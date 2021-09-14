Более двух тысяч светодиодных ламп появились на кемеровских магистралях

Об обновлении освещения в городе стало известно сегодня днем во вторник, 14 сентября. Информация появилась в Instagram-аккаунте мэра Кемерова.

В тексте к публикации чиновник отметил, что светодиодные светильники уже освещают дороги на проспекте Ленина, территорию на Октябрьском от Соборной до Центрального проезда. Также специалисты установили новые фонари на улицах Юрия Двужильного, Тухачевского, Красноармейская, Сибиряков-Гвардейцев и других.

В общей сложности до конца года в планах властей заменим более 14 тысяч ламп на центральных улицах и улицах частного сектора в Ленинском, Заводском, Центральном и Кировском районах, подытожил Илья Середюк.