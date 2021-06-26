Более двух тысяч одиннадцатиклассников посетят выпускные вечера в Кемерове

В субботу, 26 июня, выпускные балы в Кемерове посетят 2 350 одиннадцатиклассников, заканчивающих обучение в общеобразовательных учреждениях города.

Как сообщил градоначальник, все здания, в которых «вчерашние» школьники отметят торжество, уже прошли все проверки, которые были необходимы для организации празднования. За порядком на время проведения выпускных вечером будут наблюдать сотрудники правоохранительных органов, члены родительского комитета, частные охранные предприятия, а также дружинники.

Вместе с этим Середюк отметил, что всего в 2021 году выпускаются 7 868 учащихся из 75 указанных учреждений.

Отметим, что ранее сообщалось, что в связи с мероприятиями, которые будут проведены на территории Кемеровской области, магазины на время перестали торговать алкоголем в Кузбассе. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.