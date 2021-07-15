Более двух десятков незаконных гаражей в центре Кемерова попадут под снос

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Власти кузбасской столицы намерены демонтировать еще более 20 незаконно размещенных гаражей. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.

Согласно документу от 15 июля, подписанному главой Кемерова Ильей Середюком, ряд гаражей, незаконно размещенных в Центральном районе города, подлежит сносу. Речь идет о сооружениях восточнее дома № 18 по улице Весенней, чьи собственники не установлены.


Ранее власти уже выпускали постановление о демонтаже данных объектов, однако в новом документе уточнено их количество.

— Принять решение о демонтаже незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства (26 металлических гаражей), владельцы которых неизвестны, <...>, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, — говорится в тексте.

За ликвидацию и последующее хранение разобранных строений будет отвечать спецорганизация. Рабочие уберут все незаконные гаражи до 31 декабря текущего года.

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