Более двадцати человек эвакуировались из горящего дома в кузбасском городе

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Пожарные больше часа боролись с огнем, охватившим жилой дом ночью в Анжеро-Судженске. Десяткам жильцов пришлось бежать на улицу из вспыхнувшего здания.

Инцидент произошел минувшей ночью в одноэтажном многоквартирном доме по улице Топкинской в Анжеро-Судженске. Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре 15 июля в 23:48 спасатели получили сигнал о возгорании в одноэтажном многоквартирном доме на улице Топкинской в Анжеро-Судженске.

– На момент прибытия горела обрешетка крыши по всей площади, существовала угроза распространения огня по пустотным потолочным перекрытиям, – сообщили VSE42.Ru в ГУ МЧС Кузбасса.

В результате полностью уничтожена обрешетка крыши, частично обрушился потолок. Общая площадь возгорания составила — 540 кв.м. 23 горожанина смогли самостоятельно эвакуироваться на воздух. Ликвидировать возгорание удалось в 00:58 силами 17 пожарных на пяти спецмашинах. На текущий момент выясняется причина случившегося.

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