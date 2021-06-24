+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Более десятка сирот из Кузбасса смогли получить жилье после вмешательства прокуратуры

0
Фото:  

Надзорный орган выявил ряд нарушений прав детей-сирот в Кемеровском районе. По решению суда им были предоставлены положенные по закону квартиры.

В поселке Звездный Кемеровского района 16 сирот должны были получить благоустроенную жилплощадь, однако их права были нарушены, дети остались без квартир.


Районная прокуратура подала иск в суд с требованием обеспечить детей жилыми помещениями, которые соответствуют санитарным и техническим нормам. Суд удовлетворил иск.


В четверг, 24 июня, решения суда было исполнено: нуждающиеся в жилье молодые люди стали владельцами новых квартир. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26397

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined