Более десятка сирот из Кузбасса смогли получить жилье после вмешательства прокуратуры

В поселке Звездный Кемеровского района 16 сирот должны были получить благоустроенную жилплощадь, однако их права были нарушены, дети остались без квартир.

Районная прокуратура подала иск в суд с требованием обеспечить детей жилыми помещениями, которые соответствуют санитарным и техническим нормам. Суд удовлетворил иск.

В четверг, 24 июня, решения суда было исполнено: нуждающиеся в жилье молодые люди стали владельцами новых квартир. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.